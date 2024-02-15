ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن في ظل المستوى السيئ الذي يعيشه البلوجرانا لا يأمل مشجعيه سوى في المحافظة على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 17 فبراير 2024، على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة على قناة beIN Sports.

كيف تشاهد مباراة سيلتا فجو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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