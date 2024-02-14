تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيباهان آصفهان والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

بالطبع يُعد الهلال السعودي من أقوى فرق القارة ومرشح دائماً لنيل لقب البطولة، واستطاع الزعيم التأهل وهو على قمة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، وبالتأكيد يسعى الموج الأزرق لتحقيق البطولة الآسيوية الغالية للمرة الخامسة في تاريخه، والابتعاد عن مطارديه ومن يأملون في التعادل معه في عدد الألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيباهان والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة سيباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة سيباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 15 فبراير 2024، على استاد نقش جهان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة سيباهان والهلال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة سيباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة سيباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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