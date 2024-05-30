ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تختتم منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عاليًا من المنافسة، لنصل إلى المباراة النهائية بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وكان قد وصل ريال مدريد للنهائي بعد أن أقصى فرقا عديدة مثل لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، بينما أقصى بوروسيا دورتموند عمالقة مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في طريقه للنهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد كأس إنتركونتيننتال 2024؟ وما هي الفرق المشاركة وأين يقام؟

متى موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم السبت 1 يونيو 2024، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على قناتي beIN Sports HD 1 و2 بتعليق كل من حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات البطولة.