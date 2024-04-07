تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تابعنا منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، واستطاع أن يعبر من ثمن النهائي بإجمالي نتيجة 2-1 أمام لايبزيج، ليصطدم بالسيتيسينز.

مانشستر سيتي هو حامل اللقب، ومن أقوى وأصعب الفرق في أوروبا في العقد الحالي، واستطاع أن يتخطى الدور السابق بعد الفوز على كوبنهاجن بنتيجة 6-2 في مباراتي الذهاب والإياب، لذا فهي لن تكون مباراة سهلة للطرفين، بل هي أشبه بنهائي مُبكر.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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