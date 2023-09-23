ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي في التربع على الصدارة منذ البداية وحتى نهاية الدور الأول من الدوري.

على الجانب الآخر يمتلك أتلتيكو مدريد تاريخا كبيرا يضعه نداً قوياً بين قطبي إسبانيا، ودائماً يكون من ضمن المرشحين والمنافسين على اللقب، وبالتأكيد سنكون على موعد مع مباراة غاية في القوة والإثارة كما هو المعتاد في لقاءاتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ملعب ميتروبوليتانو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأحد 24 سبتمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ملعب ميتروبوليتانو القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإسباني