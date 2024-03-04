تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة بما يمتلكه من لاعبين ذو قييمة عالية على الرغم من عدم تحقيقه اللقب من قبل.

لم يكن التأهل سهلاً للبطل الباريسي في مجموعته السادسة، ولكن في الأخيرة استطاع أن يتأهل كوصيف، بينما تأهل ريال سوسييداد متصدراً المجموعة الرابعة التي كانت تضم الإنتر، بنفيكا وسالزبورج، وبالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح بطل فرنسا، فبالطبع هو الأقرب للتأهل ما لم يكن للفريق الإسباني رأي آخر.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، على ملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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