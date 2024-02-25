ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

قدم جيرونا مستوى أكثر من رائع هذا العام، واستطاع أن يتصدر جدول الترتيب في بعض الأوقات أيضاً، قبل أن يصطدم بالهزيمة أمام ريال مدريد، ومن ثم ينطلق برشلونة ويستحوذ على المركز الثاني، فهل يستطيع كريستيان ستواني ورفاقه مواصلة الصراع نحو اللقب، أم أن الطموح سيكون متوقفاً على استعادة الوصافة من البلاوجرانا فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الإثنين 26 فبراير 2024، على ملعب مونتيليفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة جيرونا ورايو فاييكانو على قناة beIN Sports HD 3، بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة جيرونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة جيرونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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