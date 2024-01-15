ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

بالطبع منتخب تونس من أقوى منتخبات الشمال الإفريقي، ولا شك في أن نسور قرطاج يدخل البطولة وعينه على اللقب الغالي، لكن على الرغم من قوة المنتخب التونسي، إلا انه لم يُتوج باللقب سوى في نسخة واحدة عام 2004، والتي كان يستضيفها.

ومن حينها لم يصل إلى نصف النهائي سوى عام 2019 عندما واجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث وهُزم بهدف دون رد، ويأمل مشجعي منتخب تونس في التأهل من المجموعة الخامسة القوية التي تضم ناميبيا، جنوب أفريقيا ومالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة التونسية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة تونس وناميبيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

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