ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، وكما هو متوقع فهي تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

بالطبع منتخب تونس من أقوى منتخبات الشمال الإفريقي، ولا شك في أن نسور قرطاج يدخل البطولة وعينه على اللقب الغالي، لكن على الرغم من قوة المنتخب التونسي، إلا أنه هُزم في الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد.

على الجانب الآخر فاز المنتخب المالي على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين، لذا ستكون مواجهة حاسمة خاصة للمنتخب التونسي الذي لا بديل له سوى الانتصار في هذه المعركة الكروية الدسمة، خاصة أن في انتظاره المنتخب الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم السبت 20 يناير 2024، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة التونسية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة تونس ومالي على قناة beIN AFCON 1.

كيف تشاهد مباراة منتخب تونس ضد منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

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