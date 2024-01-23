ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Tod

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

بالطبع منتخب تونس من أقوى منتخبات الشمال الإفريقي، ولا شك في أن نسور قرطاج يدخل البطولة وعينه على اللقب الغالي، لكن على الرغم من قوة المنتخب التونسي، إلا أنه هُزم في المباراة الأولى أمام ناميبيا ثم تعادل مع مالي في الجولة الثانية، لذا لا بديل للمنتخب التونسي سوى تحقيق النصر للتأهل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر فاز منتخب جنوب أفريقيا على ناميبيا بنتيجة ثقيلة، بعدما هُزم على يد المنتخب المالي، ولكن على الرغم من ذلك سيدخل المباراة بقوة حتى يبتعد عن الاحتمالات، حيث يودع البطولة إذا ما هُزم وتعادل أو خسر المنتخب المالي، وقد ينتصر منتخب مالي ولكن لا يلحق البافانا بافانا بركب أفضل ثوالث.

حقاً أنها مجموعة مُعقدة...

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023؟

موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023 هو يوم الأربعاء 24 يناير 2024، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة التونسية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة منتخب تونس ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأربعاء 24 يناير 2024 موعد المباراة 19:00 مصر، 18:00 تونس الملعب أمادو جون كوليبالي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

Tod