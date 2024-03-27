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Sergi Cardona Jules Kounde Las Palmas Barcelona 2023-24Getty
الدوري الإسباني – الليجا
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أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

برشلونة v لاس بالماسالدوري الإسباني – الليجاالقنوات الناقلةبرشلونةلاس بالماس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة 30 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن لم تكن بداية البلاوجرانا جيدة، ورغم تعثره في الكثير من المباريات إلا أنه عاد بشكل قوي وأمطر أتلتيكو مدريد بثلاثية في الجولة السابقة ليتخطى جيرونا ويحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 30 مارس 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإسباني

التاريخالسبت 30 مارس 2024
موعد المباراة22:00 مصر، 23:00 السعودية
الملعبمونتجويك
القنوات الناقلةbeIN Sports HD
البث المباشر عبر الإنترنت
المعلق-