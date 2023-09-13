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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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MP_pedri_barcelona vs isco_betis(C)Getty Images
برشلونة v ريال بيتيسالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال بيتيس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في المنافسة على الصدارة منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وريال بيتيس على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 16 سبتمبر 2023
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبملعب لويس كومبانيس الأولمبي
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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