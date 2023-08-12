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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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مدرج ألفونسو بيريز
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Ansu Fati Barcelona Getafe 2022-23Getty
خيتافي vs برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةخيتافي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وخيتافي على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 13 أغسطس 2023 على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، على أن تنطلق في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالأحد 13 أغسطس 2023
موعد المباراة22:30 مصر والسعودية
الملعبكوليسيوم ألفونسو بيريز
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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