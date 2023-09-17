تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
دوري أبطال أوروبا
team-logo
Estadi Olímpic Lluís Companys
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
Joao Felix Barcelona 2023-24Getty Images
برشلونة v أنتويربدوري أبطال أوروبابرشلونةأنتويرب

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب دوري الأبطال، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة المجموعة الثامنة منذ البداية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالثلاثاء 19 أغسطس 2023
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبملعب لويس كومبانيس الأولمبي
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا