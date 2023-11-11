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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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Raphinha Shakhtar Donetsk Barcelona Champions League 2023-24Getty Images
برشلونة v ديبورتيفو ألافيسالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةديبورتيفو ألافيس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة منذ البداية، وتعويض النقاط المفقودة من هزيمة الكلاسيكو الأخيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على ملعب مونتجويك، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع بتوقيت مصر.

التاريخالأحد 12 نوفمبر 2023
موعد المباراة18:15 السعودية، 17:15 مصر
الملعبمونتجويك
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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