تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد بايرن ميونخ من أقوى وأكبر الأندية في القارة الأوروبية، وقد تُوج بلقب البطولة في 6 نُسخ سابقة، واستطاع أن يتأهل في ثمن النهائي على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1، ثم انتصر على آرسنال في ربع النهائي بإجمالي 3-2.

وبالطبع ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول صاحب الـ14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، واستطاع أن يعبر من دور الـ16 أمام لايبزيج، ليصطدم بمانشستر سيتي، ولكن استطاع التأهل على حساب السيتيسينز عن طريق ركلات الترجيح.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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