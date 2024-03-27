ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الجولة 27 من الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الألماني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل النسخة الحالية من البطولة، وكما هو متوقع فقد حظي البوندسليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى 5 دوريات في أوروبا والعالم منذ نشأته عام 1963.

وبالطبع يُعد بايرن ميونخ أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في ألمانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البافاري في اللحاق بفريق باير ليفركوزن المتصدر حتى الآن بفارق 10 نقاط كاملة.

على الجانب الآخر يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق عشرة نقاط كاملة عن نجم الجنوب، وبالطبع دير كلاسيكر أهم لقاء في البوندسليجا كونها الكلاسيكو الأهم والأكبر في الدوري الألماني.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 هو يوم السبت 30 مارس 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البوندسليجا.

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