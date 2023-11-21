ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد الليج 1 من أقوى 5 دوريات في أوروبا.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، وهو المرشح الأول دائماً لنيل لقب الدوري، وهو الأكثر تحقيقاً للبطولة برصيد 11 لقبا.

على الجانب الآخر تُوج موناكو بثماني نسخ سابقة، كانت أخرها موسم 2016-17، وهو من ضمن الأندية التاريخية الحاصلة على البطولة منذ ستينيات القرن الماضي، وفي حال الانتصار على البطل الباريسي فسيتعادلان في عدد النقاط لتشتعل المنافسة أكثر وأكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو على قناة beIN Sports 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على ملعب بارك دي برانس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

التاريخ الجمعة 24 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب بارك دي برانس "ملعب الأمراء" القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الليج 1.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الفرنسي