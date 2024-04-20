ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة 30 من الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الليجا الفرنسية، وكما هو متوقع فقد حظت بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى 5 دوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أحد أكبر وأهم الأندية في فرنسا وفي العالم أجمع، خاصة بوجود كوكبة من النجوم في صفوفه، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى البطل الباريسي لاستمراره في التغريد وحيداً في الصدارة.

على الجانب الآخر يُعاني ليون هذا الموسم بسبب سوء النتائج، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة، ويحتاج الفريق لبذل الكثير من الجهد لمحاولة الوصول إلى المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2023-2024 هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ليج 1.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الفرنسي