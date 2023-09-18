ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة على الرغم من عدم تحقيقه اللقب من قبل.

على الجانب الآخر يُعد بوروسيا دورتموند القطب الثاني في ألمانيا، ومن ضمن الأندية القوية، وعلى الرغم من عدم ذكر اسم الفريق كأحد المرشحين لحمل اللقب إلا أنه يملك في خزانته لقباً وحيداً من ذات الأذنين، حيث حقق اللقب في عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

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وقد جمعتهم القرعة معاً ضمن المجموعة السادسة رفقة ميلان ونيوكاسل، لتكون مجموعة نارية وتُعد من أقوى وأصعب المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على ملعب بارك دي برنس، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الثلاثاء 19 أغسطس 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ملعب بارك دي برنس القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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