ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس أوروبا يورو 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ساعات وتنطلق منافسات دور مجموعات يورو 2024 والتي ينتظر أن تشهد مستوى عاليًا من المنافسة، البطولة الأكثر متعة وقوة بعد المونديال على مستوى المنتخبات يبدأ عدها التنازلي للانطلاق.

ألمانيا لا تريد أي شيء سوى الفوز مستغلة عاملي الأرض والجمهور، ولا تريد تعكير صفو الافتتاح المهيب أمام جماهيرها على ملعب أليانز أرينا حين تستقبل اسكتلندا في افتتاح المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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متى موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024؟

موعد ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 2024 هو يوم الخميس 14 يونيو 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 ؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات اليورو.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.