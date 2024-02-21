ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان آصفهان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

بالطبع يُعد الهلال السعودي من أقوى فرق القارة ومرشح دائماً لنيل لقب البطولة، واستطاع الزعيم التأهل وهو على قمة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، وبالتأكيد يسعى الموج الأزرق لتحقيق البطولة الآسيوية الغالية للمرة الخامسة في تاريخه، وهو يقترب بالفعل للتأهل للدور القادم، بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 22 فبراير 2024، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال وسباهان على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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