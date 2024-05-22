ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

ينتظر عاشقي كرة القدم السعودية مباراة الهلال والطائي ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يستضيفها ملعب الشباب.

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وكما هو متوقع ستكون أجواء اللقاء كرنفالي، واحتفالاً جديداً من احتفالات جماهير الموج الأزرق بعد التتويج رسمياً وحسم لقب بطولة الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 23 مايو 2024 على استاد نادي الشباب.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والطائي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport.

كيف تشاهد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والتي سيتم إذاعة مباراة الهلال والطائي من خلالها.

المباراة الهلال - الطائي التاريخ الخميس 23 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب ملعب الشباب القنوات الناقلة شاهد التعليق علي سعيد الكعبي - حاتم بطيشة

SHAHID



