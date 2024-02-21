تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ويُعد نادي النصر السعودي من أقوى فرق القارة، ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها العالمي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، واستطاع العالمي أن ينتصر في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

على الجانب الآخر قدم الفيحاء مستوى رائع واستطاع أن يقتنص الفرص ويتأهل وصيف للمجموعة الأولى التي تضم فرقاً قوية ووسط منافسة صعبة، ولكنه هُزم في المباراة الأولي، لذا سيكون أمام مهمة صعبة إذا ما أراد التأهل.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء على قناة beIN Sports AFC، بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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