ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

تصدر المنتخب السعودي مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، حصدهم من انتصارين وتعادل وحيد، وبالطبع منتخب السعودية من أقوى منتخبات القارة، ودائماً يدخل البطولة الآسيوية وعينه على اللقب، ويُعد الأخضر هو الأكثر تتويجاً بين العرب، وثاني أكثر المنتخبات حصولاً على لقب الكأس الآسيوية بواقع ثلاث نسخ.

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على الجانب الآخر تأهل منتخب كوريا الجنوبية وصيفاً للمجموعة الخامسة، ويملك منتخب الكوري الجنوبي أو كما يُطلق عليه الشمشون لقبان من الكأس الآسيوية في حقبة الخمسينيات، ولكن رغم ذلك فلن تكون المباراة سهلة للطرفين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الثلاثاء 30 يناير 2024 موعد المباراة 18:00 مصر، 19:00 السعودية الملعب استاد المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

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