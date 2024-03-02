تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ويُعد نادي النصر السعودي من أقوى فرق القارة، ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها العالمي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، واستطاع العالمي أن ينتصر في ثمن النهائي على الفيحاء بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة دون آي هزيمة.

على الجانب الآخر قدم العين مستوى رائع في البطولة واستطاع التأهل متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة كاملة، ومن ثم استطاع أن يُقصي ناساف قرشي بنتيجة 2-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 4 مارس 2024، على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة العين والنصر على قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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