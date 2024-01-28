ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

تصدر منتخب العراق مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، ليُرسل تحذير للجميع عن نيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة، وبالطبع هو تهديد حقيقي، فليس غريباً على أسود الرافدين، سبق وفعلها من قبل في 2007 عندما لم يكن ضمن المرشحين للقب، ولكن فاجأ الجميع حينها، ومن ثم حاول تكرارها في نسخة 2015 ولكن خرج حينها من نصف النهائي.

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على الجانب الآخر تأهل منتخب الأردن عبر بوابة أفضل ثوالث، واستطاع أن يتأهل ضمن المجموعة التي كانت تضم البحرين، كوريا الجنوبية وماليزيا، لا يوجد تاريخاً حافلاً لمنتخب النشامى في الكأس الآسيوية، ولكن دائماً ما تكون المواجهات العربية خارجة عن الحسبان والتوقعات لما تحمله من ندية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023 هو يوم الإثنين 29 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة العراق والأردن على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة منتخب العراق ضد منتخب الأردن في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب العراق ضد منتخب الأردن في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الإثنين 29 يناير 2024 موعد المباراة 13:30 مصر، 14:30 العراق والأردن الملعب استاد خليفة الدولي القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عامر الخوذيري

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