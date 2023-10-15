ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مالي، والتي تقام في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولاتهم القارية، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو الكرة العربية بشغف مباراة منتخب السعودية ضد منتخب مالي، والتي تقام ضمن استعدادات المنتخبين لبطولاتهم القارية القادمة، حيث يخوض المنتخب السعودي عما قريب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم القادم، بالإضافة تحضيرات الصقور الخضر لمباريات كأس الأمم الآسيوية التي ستبدأ في يناير 2024.

بينما يستعد المنتخب المالي أيضاً للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى كأس أمم إفريقيا المقدر لها البدء في شهر يناير من عام 2024.

وفي التقرير التالي سنتعرف معاً على القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا وكأس أمم آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد مالي الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2023؟

تذاع مباريات منتخب السعودية على السعودية الرياضية 1 ويمكنكم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد منتخب مالي على شاشتها، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على الملعب البلدي بورتيماو بالبرتغال.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - مالي الثلاثاء 17 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 الملعب البلدي بورتيماو

كيف تتابع مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مالي تحضيراً لكأس الإمم الآسيوية 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية ضد مالي الودية عبر الإنترنت من خلاص تطبيق شاهد.