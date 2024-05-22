ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الرياض والنصر، في الجولة الثالثة والثلاثين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر حسم الوصافة بشكل رسمي، فهو لا يستطيع الوصول للهلال، ولا يمكن خسارة مركزه حتى لأقرب المنافسين له، ولكن بالتأكيد سيحاول مُصالحة جماهيره وطمأنتهم بتقديم أداء قوي في المباريات المتبقية من الدوري.

على الجانب الآخر يلعب الرياض وهو تحت ضغط كبير، فهو في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأخدود وأبها أصحاب الـ29 نقطة والمتواجدين في مراكز الهبوط، لذا؛ سيسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، والتي على أقل تقدير الوصول لنقطة التعادل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 23 مايو 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرياض والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport، بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، وسوف يتم إذاعة مباراة الرياض والنصر عبر التطبيق.

المباراة الرياض - النصر التاريخ الخميس 23 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب استاد الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عيسى الحربين - محمد حسين

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