ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، وكالعادة تحظى البطولة بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

لا شك في أن منتخب الجزائر من أهم وأقوى المنتخبات الإفريقية، خاصة في العشرية الأخيرة في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم المهمة التي يضمها المنتخب الجزائري، ولكن على غير المتوقع تعادل محاربو الصحراء في الجولة الأولى أمام أنجولا تعادلاً إيجابياً.

على الجانب الآخر استطاع منتخب بوركينا فاسو الفوز في اللحظات الأخيرة من مواجهته للمنتخب الموريتاني، ليتصدر المجموعة الثالثة، لذا ستكون مباراة هامة ومفصلية للمنتخب الجزائري.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم السبت 20 يناير 2024، على ملعب بواكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الثالثة مساءً بتوقيت العاصمة الجزائرية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على قناة beIN AFCON.

كيف تشاهد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

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