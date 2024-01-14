ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

لا شك في أن منتخب الجزائر من أهم وأقوى المنتخبات الإفريقية، خاصة في العشرية الأخيرة في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم المهمة التي يضمها المنتخب الجزائري، ويمتلك محاربو الصحراء لقبين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، آخرهم كانت نسخة 2019 التي قدم فيها مستوى غاية في القوة، وانتصر حينها في المباراة النهائية على حساب السنغال بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يُعد منتخب أنجولا من المنتخبات المتوسطة في القارة السمراء، ويتواجد المنتخبان رفقة منتخبي موريتانيا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الرابعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الإثنين 15 يناير 2024، على ملعب بواكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

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