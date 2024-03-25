ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب البرتغال في مواجهة منتخب سلوفينيا ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب التشيك، وكان السيليساو انتصر في أولى مبارياته الودية على المنتخب السويدي بخماسية مقابل هدفين.

على الجانب الآخر المنتخب السوليفيني يستعد أيضاً من أجل اليورو حيث مواجهة الدنمارك في أولى مبارياته، وكان قد تعادل في مباراته الودية الآخيرة أمام مالطا بنتيجة 2-2.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على ملعب ستوزيك ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفينيا على قناة beIN Sports Xtra 1، بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سلوفينيا الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سلوفينيا الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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