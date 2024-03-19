ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب البرتغال في مواجهة منتخب السويد ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء قوي أمام التشيك.

على الجانب الآخر المنتخب السويدي يعدها تجربه قيمة رغم عدم مشاركته في اليورو، ولكن أمامه مشوار كبير للاستعداد لدوري الأمم الأوروبية القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة البرتغال والسويد الودية؟

موعد مباراة البرتغال والسويد الودية هو يوم الخميس 21 مارس 2024، على ملعب أفونسو هنريكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة البرتغال والسويد على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب السويد الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب السويد الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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