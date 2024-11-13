ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب الإمارات المنتخب القيرغيزستاني على ملعبه ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل عيال زايد المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المنتخب الإماراتي التتويج بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم عادة عبر قنوات الكاس القطرية وكذلك شبكة بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة الإمارات وقيرغيزستان على قناة beIN Sports 5، بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الكأس 8 بتعليق سمير اليعقوبي.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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