ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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ينتظر متابعو الكرة العربية بشغف بدء تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تُعد من أقوى التصفيات نظراً لكثرة المنتخبات في القارة الأكبر على الإطلاق في الكرة الأرضية.

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وبالطبع يُعد المنتخب السعودي ضمن المنتخبات القوية والمهمة في القارة الصفراء، ويمني جماهير الأخضر النفس بعبور التصفيات والتأهل للمونديال عن طريق تسيد المجموعة السابعة بعيداً عن الدخول في حسابات أخرى ومراحل تنافسية جديدة للتأهل، وبالفعل انتصر الصقور الخضر في الجولة الأولى وتصدر مجموعته.

على الجانب الأخر بدأ منتخب الاردن بتعادل إيجابي أمام طاجيكستان في الجولة الأولى، ولكن من الممكن حسابها كنتيجة إيجابية كون المباراة لُعبت خارج الديار، ويسعى جماهر المنتخب الأردني في تقديم نتيجة جيدة على ملعبهم في مباراة السعودية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والمنتخب السعودي في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن والمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قنوات الكأس وبالتأكيد ستجد مباراة الأردن والمنتخب السعودي على شاشاتها.

كما يتم نقل المباراة على SSC HD1 داخل المملكة فقط.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على استاد عمان الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

التاريخ الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الملعب استاد عمان الدولي القنوات الناقلة قناة الكاس

SSC HD1 داخل المملكة

كيف تشاهد منتخب الأردن ضد المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الأردن ضد المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد داخل المملكة فقط، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

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