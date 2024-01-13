ما القنوات الناقلة لمباراة إيران وفلسطين في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيران وفلسطين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

وبالطبع يُعد منتخب إيران من أقوى المنتخبات في الشرق الأوسط، ويمتلك ثلاثة ألقاب من كأس الأمم الآسيوية، ولكن آخرها كانت عام 1976، ولم يستطع الوصول من وقتها إلى النهائي، ولكنه يظل منتخب مرعب خاصة عندما نرى أداءه في كأس العالم أمام أقوى منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

على الجانب الآخر منتخب فلسطين يُقدم دائماً أداءً جيداً نوعاً ما، ولكنه لم يصل إلى الأدوار النهائية من قبل، وعلى الرغم من صعوبة التأهل ضمن هذه المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الإمارات وهونج كونج، إلا أن المنتخب الفدائي يملك من العزيمة ما يؤهله لصنع المفاجآت كما هو مُعتاد من المنتخب الفلسطيني.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب إيران ومنتخب فلسطين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إيران وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة إيران وفلسطين في كأس آسيا 2023 هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القدس، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيران وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إيران وفلسطين على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة منتخب إيران ضد منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إيران ضد منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

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