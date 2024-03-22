ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب إنجلترا في مواجهة منتخب البرازيل ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب صربيا.

على الجانب الآخر السامبا يستعد أيضاً من أجل بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ هي الآخرى في شهر يونيو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إنجلترا والبرازيل الودية؟

موعد مباراة إنجلترا والبرازيل الودية هو يوم السبت 23 مارس 2024، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إنجلترا والبرازيل على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب البرازيل الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب البرازيل الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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