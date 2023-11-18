ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.
وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إسبانيا والذي دائماً يمد أوروبا بالمواهب الجديدة، ويُعد المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم أجمع، ، ويتصدر الماتادور مجموعته الأولى برصيد برصيد 18 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، ويأتي من خلفه منتخب أسكتلندا برصيد 16 نقطة.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟
تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة إسبانيا ضد جورجيا على شاشاتها.
وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على ملعب خوسيه زوريلا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.
|التاريخ
|الأحد 19 نوفمبر 2023
|موعد المباراة
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|الملعب
|خوسيه زوريلا
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
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