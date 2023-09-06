تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إسبانيا والذي دائماً يمد أوروبا بالمواهب الجديدة، ويُعد المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم أجمع، ، وعلى الرغم من ذلك يحتل المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى من التصفيات، كونه لم يخض سوى مباراتين فقط حتى الآن، ويأمل عشاق لا روخا في العودة من جديد بالأداء والنتائج.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة إسبانيا ضد جورجيا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 8 سبتمبر 2023 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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