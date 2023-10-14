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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات كأس أوروبا
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استاد أوليفال
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Norway Spain(C)Getty Images
النرويج v إسبانياتصفيات كأس أوروباإسبانياالنرويج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إسبانيا والذي دائماً يمد أوروبا بالمواهب الجديدة، ويُعد المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم أجمع، ويحتل لا روخا المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى من التصفيات، كونه لم يخض سوى خمس مباريات فقط حتى الآن، ويأمل عشاقه في التأهل لليورو دون تعقيدات.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد النرويج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة إسبانيا ضد النرويج على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على ملعب أوليفول في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالأحد 15 أكتوبر 2023
موعد المباراة21:45 مصر والسعودية
الملعبملعب أوليفول
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد إسبانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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