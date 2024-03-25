ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب إسبانيا في مواجهة منتخب البرازيل ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب كرواتيا، وكان لاروخا قد هُزم في أولى مبارياته الودية بشكل مفاجئ أمام كولومبيا بهدف دون رد.

على الجانب الآخر السامبا يستعد أيضاً من أجل بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ هي الآخرى في شهر يونيو، واستطاع أن يبدأ استعداداته بشكل إيجابي بعدما انتصر على منتخب إنجلترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إسبانيا والبرازيل على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب البرازيل الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب البرازيل الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة المباريات الودية الهامة