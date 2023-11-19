ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إيطاليا حيث يُعد من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا والعالم أجمع، ويحتل الأزوري وصافة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوكراني، لذا تُعد هذه المباراة مباراة فاصلة لتحديد المتأهل ضمن المجموعة التي يتصدرها منتخب إنجلترا حتى الأن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا وإيطاليا في الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا ضد إيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 على ملعب باي أرينا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 20 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب باي أرينا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد أوكرانيا وإيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أوكرانيا وإيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات يورو 2024