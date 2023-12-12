ما هي القنوات الناقلة لمباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب دوري الأبطال، وقد تأهل بالفعل البلوجرانا بغض النظر عن نتيجة مباراتهم القادمة أمام رويال أنتويرب، ويتطلع عُشاق الفريق الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية للتأكد من التأهل كمتصدر للمجموعة الثامنة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أنتويرب وبرشلونة في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أنتويرب وبرشلونة في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، على ملعب بوزيلستاديون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أنتويرب وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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