ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي، ضيفًا على منتخب أستراليا، في ملعب ملبورن المستطيل ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر التتويج بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على ملعب ملبورن المستطيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12:10 صباحاً بتوقيت السعودية، 13:10 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ضد المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة وكذلك شبكة بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة أستراليا ضد المنتخب السعودي على قناة beIN Sports 1، بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة الكأس 5 بتعليق سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة أستراليا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة أستراليا والمنتخب السعودي من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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