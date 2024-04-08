تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وفي ليلة عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات نتابع لقاء غاية في القوة يجمع ما بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، واستطاع الروخي بلانكوس التأهل في ثمن النهائي على حساب الإنتر بركلات الترجيح.

بينما صعد البوروسيون بعد تصدرهم للمجموعة السادسة التي كانت تضم باريس سان جيرمان، ميلان ونيوكاسل، ثم تأهل عبر بوابة بي إس في آيندهوفن بإجمالي نتيجة 3-1 في ثمن النهائي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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