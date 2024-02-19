تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد بوروسيا دورتموند من أقوى الأندية في ألمانيا، وهو القطب الثاني لبايرن ميونخ المُرعب الأوروبي، واستطاع أسُود الفيستفاليا التربع على عرش المجموعة السادسة رغم صعوبتها، حيث كانت تضم باريس سان جيرمان، ميلان ونيوكاسل.

على الجانب الآخر آيندهوفن استطاع أن يتأهل عبر وصافة المجموعة الثانية، رفقة آرسنال المتصدر في مجموعة ضمت لانس وإشبيلية، وللعلم كلا الفريقين حصل على بطولة الشامبيونزليج من قبل في نسخة وحيدة، حيث تُوج بها البوروسيون في نسخة 1997، بينما حققها الفريق الهولندي عام 1988.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، على ملعب فيليبس ستاديون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD 3، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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