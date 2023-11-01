ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريمييرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.
وبالطبع يُعد آرسنال أحد أعرق وأقوى الأندية في إنجلترا، ومن ضمن المرشحين لحمل لقب الدوري هذا الموسم، خاصة بعد الأداء الرائع في الموسم الماضي، ويتطلع عُشاق الجانرز في المنافسة على الصدارة منذ البداية.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد على شاشاتها.
وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب سانت جيمس بارك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.
|التاريخ
|السبت 4 نوفمبر 2023
|موعد المباراة
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|الملعب
|سانت جيمس بارك
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ونوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريمييرليج.
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