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ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإنجليزي الممتاز
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MP_declan rice_arsenal vs Andreas Pereira_Fulham(C)Getty Images
أرسنال vs فولهامالدوري الإنجليزي الممتازأرسنالفولهام

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريمييرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد آرسنال أحد أعرق وأقوى الأندية في إنجلترا والعالم أجمع، ومن ضمن المرشحين لحمل لقب الدوري هذا الموسم، خاصة بعد الأداء الرائع في الموسم الماضي، ويتطلع عُشاق الجانرز في التربع على الصدارة منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة آرسنال وفولهام على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 26 أغسطس 2023 على ملعب الإمارات، على أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 26 أغسطس 2023
موعد المباراة17:00 مصر والسعودية
الملعبملعب الإمارات
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد آرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريمييرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي

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