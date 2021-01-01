ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب مصر نظيره جزر القمر في ستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين القادم 29 مارس، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ضمن المنتخبان العربيان التأهل رسميًا لكأس إفريقيا بعد تعادلهما مع توجو وكينيا في الجولة الأخيرة، وستكون هذه المشاركة الأولى لجزر القمر، فيما ستكون المشاركة الخامسة والعشرين بالنسبة للمنتخب المصري.

لكن، هذه المباراة هامة للفراعنة، فهم أصحاب الرقم القياسي في عدد المشاركات والتتويج بالبطولة، ولن ترضى جماهير الكرة المصرية بالتواجد في الكان كوصيف لمنتخب جزر القمر حديث العهد بالمسابقة، والذي سيحصل على الصدارة في حالة الفوز أو التعادل الإيجابي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر ستكون القناة الرابعة، وهي القناة التي تحمل رقم 6 في جهاز استقبال الشبكة القطرية على القمر سهيل سات.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر - وجزر القمر الإثنين 29 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر، والمتواجدة على الأقمار سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع البث المباشر لمباراة مصر وجزر القمر عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.