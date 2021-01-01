ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي المصري نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن ضيفه الذى يحتل المركز الثانى بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا التنزانى صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويأتى فريق المريخ السودانى فى المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وتقام المباراة يوم السبت 6 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 22 رجب 1442 هجريًا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب ستكون القناة السابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - فيتا كلوب السبت 6 مارس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباراة الأهلي وفتا كلوب، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.